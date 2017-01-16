В Приморье спасают раненного охотником амурского тигренка

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Неизвестные ранили из ружья амурского тигренка. За жизнь маленького хищника борются ветеринары.

В Приморском крае ветеринары борются за жизнь раненного амурского тигрёнка, которого три дня назад нашли в тайге. Для оказания срочной медицинской помощи, малыша доставили в Центр реабилитации редких животных в селе Алексеевка, передает "ТВ Центр".

У полугодовалого хищника огнестрельное ранение. Специалисты обработали рану: ввели обезболивающее и антибиотики. Сейчас состояние тигренка стабильно тяжёлое. Ветеринары считают, что ему, скорее всего, потребуется операция.

По факту причинения вреда животному возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция занимается поисками злоумышленников. За достоверную информацию об обстоятельствах преступления назначено крупное вознаграждение.