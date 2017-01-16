Вице-президент США прибыл в Киев для поддержки Украины

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Джо Байден прибыл в Киев для встречи с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом. Отмечается, что этим визитом США подчеркивают свою поддержку Украины. Ранее сообщалось, что Порошенко не получил приглашения на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

Вице-президент США Джо Байден в понедельник прибыл в Киев. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что у Байдена на Украине запланированы встречи с президентом республики Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Этим визитом США хотят подчеркнуть свою поддержку Украины, а также отметить 25-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Байден покинет пост вице-президента 20 января в день вступления в должность Дональда Трампа. Подчеркивается, что Порошенко не получил приглашения на инаугурацию избранного президента США. Таким образом, Киеву аукнулись и массовые оскорбления в адрес новой администрации, и "подрывная" работа депутата Лещенко в отношении руководителя предвыборного штаба Трампа Манафорта и оголтелая поддержка "нашей Гыллари".

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