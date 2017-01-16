СМИ сообщили об отмене встречи Лаврова с главой МИД Иордании

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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Иордании Нассером Джодой не состоится. Источники отмечают, что отмена переговоров связана с отставкой правительства Иордании, которая произошла 14 января.

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова со своим иорданским коллегой Нассером Джодой отменена, передает "Интерфакс".

"В связи с отставкой правительства Иордании встреча Лаврова и Джоды отменяется", - отметил источник в ведомстве. Переговоры были запланированы на понедельник, 16 января.

15 января король Иордании Абдалла II привел к присяге новое правительство во главе с прежним премьер-министром Хани аль-Мульки. Как сообщает ТАСС, эти перестановки были сделаны для того, чтобы дать премьеру возможности для проведения широких экономических реформ, а также принятия мер по ликвидации угроз в области безопасности. Отставка правительства Иордании произошла в субботу по просьбе аль-Мульки.