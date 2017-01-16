Члены правительства простились с жертвами крушения Ту-154

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На военном мемориальном кладбище в Москве прощаются с жертвами Ту-154. В траурной церемонии приняли участие члены правительства.

В Москве прощаются с погибшими в авиакатастрофе Ту-154. Траурная церемония проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище, передает "ТВ Центр".

Там в последний путь провожают военнослужащих, журналистов и артистов ансамбля имени Александрова. Приехали родные и близкие, сослуживцы, руководство Минобороны во главе с Сергеем Шойгу, а также члены правительства.

"Погибли самые лучшие, близкие люди и друзья. Они погибли на боевом посту, выполняя свой воинский служебный долг. Вечная память о наших боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах", - отметил министр транспорта России Максим Соколов.