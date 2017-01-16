Слова Трампа о НАТО обеспокоили Столтенберга

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В НАТО обеспокоены словами избранного президента США Дональда Трампа о том, что альянс устарел. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В руководстве НАТО обеспокоены заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о том, что Североатлантический альянс устарел, рассказал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, об этом он узнал из переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "В НАТО заявления Трампа воспринимаются с обеспокоенностью", - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, передает ТАСС.

О проблемах Североатлантического альянса Трамп сказал в интервью изданию Times. По его словам, "эта организация устаревшая", так как, она была основана много лет назад. Он указал на то, что НАТО не обращает внимание на проблему терроризма. "Во-вторых, страны альянса больше не платят то, что должны платить. Лишь пять стран из НАТО делают это", - подчеркнул он.

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