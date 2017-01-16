В Крыму подготовили проект резолюции о нарушении Украиной прав человека

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Крымские власти подготовили проект резолюции ООН о нарушении прав человека в республике. Отмечается, что речь идет о периоде времени, когда полуостров входил в состав Украины. В документе сообщается о нарушениях по национальному признаку и различных политических незаконных действиях.

Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов заявил, что власти Крыма подготовили проект резолюции ООН о нарушении прав человека на полуострове в период, когда республика входила в состав Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Проект резолюции будет обнародован уже на этой неделе. В резолюции отражен весь период событий, которые происходили в Крыму еще в украинский период, начиная с конца 80-х годов, в том числе детально описана ситуация с возвращением крымских татар, с нарушением их прав при обустройстве на полуострове и, конечно, взят период Украины в целом и особое внимание уделено событиям госпереворота 2014 года", - сказал Смирнов.

Он отметил, что авторами этой резолюции стали местные правозащитники, политологи и юристы. По словам Смирнова, в документе идет речь о нарушениях по национальному признаку и связанных со свободой вероисповедания, а также о политических незаконных действиях. По его словам, власти Крыма не рассчитывают, что резолюция будет принята в ООН.

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