Политики тоже плачут. Видео

15 января Барак Обама наградил Джо Байдена Президентской медалью свободы. Вице-президент США вручением награды был так растроган, что расплакался. При этом фотография, на которой Обама вешает медаль на шею прослезившегося Байдена, стала очень популярной в соцсетях. Шутки в основном касаются возможного разговора между политиками.

"tell me how it's gonna be, barack"

"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"

"i get to tend the rabbits?"

"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd