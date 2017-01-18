Политики тоже плачут. Видео

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Президент США Барак Обама расплакался перед зрителями во время своей прощальной речи в Чикаго. Какие еще мировые политики позволяют себе слезы на публике - в материале TVC.RU.

15 января Барак Обама наградил Джо Байдена Президентской медалью свободы. Вице-президент США вручением награды был так растроган, что расплакался. При этом фотография, на которой Обама вешает медаль на шею прослезившегося Байдена, стала очень популярной в соцсетях. Шутки в основном касаются возможного разговора между политиками.

"tell me how it's gonna be, barack"

"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"

"i get to tend the rabbits?"

"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd — Avery Monsen (@averymonsen) 13 января 2017 г.

Летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расплакался на похоронах своего соратника Эрола Ольчака и его 16-летнего сына, которые погибли во время попытки военного переворота в Турции. За три года до этого Эрдоган не сдержал слезы в прямом эфире телепрограммы, посвященной напряженной ситуации в Египте. Он расплакался, когда авторы передачи зачитали ему письмо представителя движения "Братья-мусульмане", потерявшего во время беспорядков свою дочь.

В июле 2014 года японский политик Рютаро Нономура разрыдался, оправдывая свои растраты почти на 30 тысяч долларов. "Я стал госслужащим, чтобы изменить мир... Я пожертвовал всем, чтобы заслужить доверие избирателей... Люди выбрали меня, хотя я казался им странным... Но я все же стал госслужащим...", – всхлипывая, объяснял чиновник. По данным СМИ, Нономура совершил более 100 поездок на курорты с горячими источниками, по которым не предоставил никаких чеков.

В декабре прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо не сдержал слез, слушая историю сирийского беженца, врача Ванига Гарабедяна. По словам мигранта, его приятно изумили слова премьер-министра "Добро пожаловать домой", потому что, когда покидаешь собственный дом, особенно важно слышать такие слова.

В октябре 2013 года, в разгар политического кризиса в Италии, на заседании местного сената расплакался Сильвио Берлускони. Тогда итальянское правительство было на грани роспуска, однако сенаторы проголосовали за доверие кабинету министров.