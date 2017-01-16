Россия передала Польше записи речевого самописца самолета Качиньского

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В посольстве России в Польше заявили о том, что Варшава получила записи речевого самописца разбившегося под Смоленском самолета экс-президента Польши Леха Качиньского. Также там разъяснили, что у Москвы нет "дополнительных звукозаписей" с переговорами в кабине экипажа самолета.

Варшава получила от Москвы записи речевого самописца разбившегося под Смоленском самолета экс-президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает сайт посольства России в Польше.

"Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов, после дополнительных шумо-очисток были переданы Польской Стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в посольстве сообщили, что МИД России дал польской стороне официальные разъяснения в связи с комментариями российского президента Владимира Путина. На пресс-конференции 23 декабря 2016 года он призвал прекратить спекуляции вокруг этой авиакатастрофы. По его словам, он лично ознакомился с расшифровкой переговоров экипажа.

"Ключевые факты, упомянутые президентом Российской Федерации в своем выступлении, подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа бортового самописца польского президентского самолета, при этом аутентичная звукозапись данных переговоров имеется у польской стороны", - отметили в посольстве.

Также в сообщении говорится, что иными "дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолете ТУ- 154М, российская сторона не располагает".

Самолет Ту-154М разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 96 человек. Среди них был президент Польши Лех Качиньский. Согласно данным расшифровки речевых самописцев, с которыми ознакомился Владимир Путин, незадолго до катастрофы посторонний человек из сопровождения Качиньского потребовал от пилота совершить посадку в Смоленске, несмотря на сложные погодные условия.

В Варшаве заявили, что не располагают подобными записями. В итоге польская сторона потребовала от Москвы предоставить их.