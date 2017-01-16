Футболист Александр Самедов перешел в "Спартак"

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Александр Самедов подписал контракт со московским ФК "Спартак". Полузащитник перешел из столичного футбольного клуба "Локомотив". Отмечается, что игрок является воспитанником "красно-белых" и вернулся в команду спустя 12 лет.

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов продолжит свою карьеру в московском "Спартаке". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте столичного клуба. Ранее он выступал за другую команду из Москвы - "Локомотив".

"Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен - в "Спартаке" у меня все получится!", - сказал Самедов, слова которого приводятся на сайте команды.

32-летний футболист является воспитанником "красно-белых". Он дебютировал в составе "Спартака" в ноябре 2002 года. Всего в составе москвичей он провел 59 матчей и забил 9 голов. Кроме того, он стал обладателем Кубка России в составе "Спартака" в 2003 году.

В 2005-2016 годах Самедов выступал за "Локомотив, "Москву" и московское "Динамо". За сборную России полузащитник провел 35 матчей. В ее составе он также принимал участие в Чемпионате мира 2014 года и Чемпионате Европы 2016 года.

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