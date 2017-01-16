В Москве вор оставил хозяйке квартиры букет цветов

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В центре Москвы неизвестный украл из квартиры 100 тысяч рублей, оставив взамен букет цветов. Инцидент произошел в Печатниковом переулке.

Неизвестный обокрал квартиру в центре столицы, но оставил хозяйке букет цветов. Об ограблении сообщила 27-летняя москвичка, передает Life.

Как рассказала девушка, уходя из квартиры, она закрыла дверь на оба замка, но когда вернулась, обнаружила что все открыто настежь, в коридоре и в комнате беспорядок. При этом из квартиры пропали деньги – 100 тысяч рублей, а на кровати появился букет цветов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Правоохранители установили, что вор проник в квартиру, расположенную в Печатниковом переулке, подобрав ключи к входной двери.

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