Песков призвал не спешить с оценкой слов Трампа о ядерном разоружении

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В Кремле призвали дождаться официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, до этого момента не стоит спешить с оценками высказываний миллиардера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не спешить с оценками заявлений избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, необходимо дождаться его инаугурации, передает "Интерфакс".

"Давайте все-таки наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента США, и потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам", - подчеркнул он.

Вместе с тем, представитель Кремля отметил, что Москва солидарна с Трампом в его оценке о деятельности Североатлантического альянса. "НАТО - действительно пережиток, и мы тоже с этим согласны. Мы давно говорим о наших взглядах на эту организацию, системной целью которой является конфронтация", - заявил Песков.

Также он отметил, что на данный момент контактов между Кремлем и офисом избранного президента США нет. При этом Песков подчеркнул, что российское посольство в Соединенных Штатах может поддерживать определенные контакты с командой Трампа.

Ранее в интервью Times и Bild Дональд Трамп, в частности, заявил о возможном снятии санкций с России в обмен на соглашение по ядерному оружию. Кроме того, политик назвал НАТО устаревшей организацией, что вызвало беспокойство в руководстве Североатлантического альянса.

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