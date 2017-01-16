Медведев утвердил правила общественного контроля за работой ЖКХ

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Перевод общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные повысит прозрачность формирования оплаты. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

В понедельник глава кабмина Дмитрий Медведев подписал два постановления. Они направлены на улучшение сферы ЖКХ. Один из документов утверждает правила общественного жилищного контроля. Второй позволит жителям многоквартирных домов самостоятельно регулировать размер оплаты. Она не сможет превышать определённые нормы, и поможет исключить злоупотребления в этой сфере, передает "ТВ Центр".

"С 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения. Таким образом, мы переводим общедомовые расходы из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья", - отметил Медведев.