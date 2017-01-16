Порошенко готов сотрудничать с Дональдом Трампом

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Киев надеется, что "украинский вопрос" будет в приоритете у новой администрации США. Об этом в понедельник заявил Пётр Порошенко по итогам переговоров с вице-президентом США Джозефом Байденом. Он также заявил о готовности сотрудничать с новым президентом США Дональдом Трампом.

Представитель Вашингтона Джозеф Байденом в понедельник находится в Киеве с рабочим визитом. В ходе встречи политики затронули темы поддержки Украины, её безопасности, а также ситуации в Донбассе. Единственным возможным решением для урегулирования конфликта, передает "ТВ Центр".

Политики уже провели двусторонние переговоры. По данным местных СМИ, в центре обсуждений была поддержка Украины.

Также Байден встретился с украинским премьером Владимиром Гройсманом. В ходе переговоров были подведены итоги взаимодействия с США под руководством администрации Барака Обамы. Гройсман поблагодарил Байдена за его "веру в Украину", и подчеркнул, что Киев и дальше будет идти по пути реформ, которые принесут Украине мир, стабильность и спокойствие.