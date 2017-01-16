Подробности драки водителей скорой и легковушки в Москве

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Столичные полицейские проводят проверку по факту нападения на машину скорой помощи. Инцидент произошёл накануне днём на северо-востоке Москвы. Всё началось с ДТП, а закончилось дракой.

Они терпеливо ждут составления протокола вместо того, чтобы ехать на новый экстренный вызов. Бригаду скорой помощи от работы временно освободили уладить юридические формальности и просто отойти от пережитого, все-таки не каждый день медики сталкиваются с таким беспределом. Следовали к пациенту, на перекрестке притормозили, включили проблесковые маячки, спецсигналы и начали перестраиваться на полосу встречного движения. Находившиеся там "Жигули" дорогу уступили, а вот, водитель иномарки, маневра то ли не заметил, то ли сознательно не притормозил. Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ, а досталось больше всех водителю скорой, передает "ТВ Центр".

"Трое мужчин из "Жигулей выбежали". Подбежали к бригаде скорой помощи, которая стояла, не двигалась. Начали ломать дверь, открывать. Водителю пришлось открыть, потому, что сломают дверь. В этом момент один схватил водителя за куртку, начал его вытаскивать. Второй стал бить, а третий полез за ключами, схватившись за руль. Машину немного повело", - рассказала старший бригады скорой помощи Людмила Данилова.

Медики, в тот вечер бригада состояла исключительно из женщин, стали разнимать участников драки. О произошедшем тут же сообщили диспетчеру. Вызов передали коллегам. Сами стали дожидаться полицейских. Впрочем, у других участников этой истории своя версия.

"На встречку выскочила скорая помощь, без опознавательных знаков, без сигналов", - заявил один из водителей.

Как бы то ни было на кадрах с места ДТП автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Да и сами медики уверяют, что действовали четко по правилам. С автохамами водители экстренных служб сталкиваются регулярно. Автомобили подрезают, им не уступают дорогу. На Камчатке из-за конфликта с автоледи скорая помощь не успела вовремя приехать к пациенту. 21-летний молодой человек скончался. Единственное, что сегодня грозит таким нарушителям - штраф. Предложения при этом поступают самые радикальные - ввести уголовную ответственность, или разрешить спецтранспорту буквально таранить мешающие автомобили. Вопросы это скорее этические, чем юридические.

"Люди должны понимать, что если мы едем с проблесковыми маячками, мы не едем домой покушать, мы едем спасать чью-то маму, папу, ребенка и это нужно понимать. Нужно внимательно относится к бригадам скорой помощи", - отметила старший бригады скорой помощи Людмила Данилова.

К слову, даже в этой истории медики "сохранили лицо". Пока ждали полицейских - обработали участникам потасовки раны и ссадины, такая у них работа.

Матвей Шестаков, Андрей Сидоренко, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".