МГУ провел день открытых дверей

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Рекордное количество посетителей пришло на день открытых дверей, который накануне прошел в МГУ. Преподаватели и студенты рассказали о правилах поступления в один из лучших вузов страны, учебном процессе и ответили на вопросы будущих абитуриентов и их родителей. Прямую трансляцию этого мероприятия смотрели в 200 городах России и других стран.

В главном здании МГУ не протолкнуться. Сегодня здесь главные – не студенты, а будущие выпускники школ. И вопросов у них действительно много, причем, далеко не все ответы на них можно найти на информационных стендах. Те, кто уже учатся в университете, конечно, знают больше, передает "ТВ Центр".

Назвать МГУ своей альма-матер мечтает каждый. Количество специальностей, которые можно здесь получить, действительно впечатляет. Но каждому интересно что-то свое. Среди тех, кто в воскресенье пришёл на день открытых дверей, не только выпускники 2017 года, но и те, для кого последний школьный звонок прозвенит в следующем году. И они ничего удивительного в раннем выборе профессии не видят. Главное - факультет определён, и время на раздумья терять не придется. Впереди - только уверенная дорога к своей цели.

От количества стендов рябит в глазах. Еще бы - настоящий филиал огромного университета в одном месте. Заинтересовать будущих студентов стараются различными способами. Одни факультеты - информацией, другие – долгосрочными перспективами.

"В этом году свои двери откроет недавно образованный факультет космических исследований. Проект новый, поэтому говорить о количестве экзаменов и о предметах пока рано. Главное то, что по прогнозам, факультет должен стать весьма востребованным", - сообщил заместитель декана факультета политологии Иван Бронников.

Те, кто не смог прийти на день открытых дверей лично, следил за тем, что там происходило в режиме онлайн. Помимо регионов и стран СНГ, на связи также Калифорния и Китай. В Шенчжене готовится к открытию совместный проект МГУ и Пекинского политехнического института. И там уже возвели кампус, внешне напоминающий высотку на Воробьевых горах.

Александра Сергомасова, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".