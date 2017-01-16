Закрыто дело против живодера, расстрелявшего хаски под Москвой

Теги: животные Происшествие собаки

Полиция закрыла дело живодёра, расстрелявшего хаски в дачном посёлке под Москвой. Мужчина своей вины не признает, хладнокровно заявляя, что огонь открыл в целях самообороны. А хозяева собаки в поисках справедливости вынуждены обращаться в СМИ и к зоозащитникам.

Она с благодарностью лижет руки за лакомство и не перестает любить людей, даже после того как сама стала жертвой человеческой жестокости. Полгода назад в собаку по кличке Тайга стреляли в упор, на поражение, и хотя она осталась жива, мир с тех пор видит наполовину - только одним глазом. Драма произошла на даче. Подарок дочери - любимую собаку - Майя Мишина вывезла на природу, даже не подозревая, чем это закончится. Щенок Хаски выскочил на улицу и забежал в соседский двор, передает "ТВ Центр".

Сосед с непрошенным гостем церемониться не стал. Достал пневматический пистолет и три раза выстрелил в животное. Окровавленную собаку еле удалось спасти, а вот сам "стрелок" свой поступок хладнокровно оправдывает. На интервью не соглашается, но в телефонном разговоре заявляет: защищал от собаки собственных кур, а заодно и себя.

Пока ветеринары боролись за жизнь Тайги, ее хозяева начали судебную тяжбу со стрелком. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Вот только суд постановил, если имущество - она же собака хаски - жива, то и состава преступления в деле нет. А между тем, породистая собака, которая одерживала победы на выставках и фотосессиях, осталась инвалидом.

Сегодня хозяева Тайги ищут сочувствия уже не у служителей закона, а у общественности. В интернете они опубликовали петицию против обидчика собаки, собирают подписи и обратились за поддержкой к СМИ. Вопросом жестокой расправы над хаски уже заинтересовались зоозащитники.

"У нас масса ситуаций, когда по хомячкам стрелял тот, кто потом разрядил целую обойму в супермаркете. То же самое произошло в Белгороде, когда стрелок тоже сначала стрелял по животным, а дальше он пошел и начал уже стрелять по людям", - рассказала президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова.

Где заканчиваются границы самообороны человека и нужна ли она была в данном конкретном случае, неясно. Очевидно одно: часто жертвами становятся не только люди, но и сами животные.

Елена Сахно, Александр Медведев, "ТВ Центр", Москва.