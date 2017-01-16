В Подмосковье закрыли цех по производству контрафактного алкоголя

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В Московской области закрыли цех по производству контрафактного алкоголя. Изъято около 25 тысяч бутылок поддельного коньяка и водки.

В подмосковной Коломне пресечена деятельность по производству поддельного алкоголя. Полицейские изъяли около 25 тысяч бутылок контрафакта, передает "ТВ Центр".

Цех, где готовили продукцию, разместился в одном из складских помещений в селе Непецино. Помимо необходимого оборудования полицейские обнаружили полторы тысячи литров спиртосодержащей жидкости. А также около четырех с половиной тысяч бутылок коньяка и 20 тысяч бутылок водки, уже расфасованные в коробки и готовые к продаже.

Кроме того, здесь складировалась стеклотара, уже оклеенная поддельными акцизными марками, и коробки с крышками для новых бутылок контрафакта. Крепкие напитки готовили приезжие из Средней Азии.

Полицейские уже установили организаторов подпольного бизнеса. Сообщается, что это трое мужчин, проживающих в Подмосковье. Они взяты под стражу. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы.