Жители нового дома в Сергиевом Посаде замерзают в своих квартирах

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С мая до октября - без горячей воды. С октября до мая - с едва тёплыми батареями. Обитатели многоквартирного дома в Сергиевом Посаде переживают очередной "нелёгкий" сезон. Их новостройку подключили к старой котельной. Она обслуживает другие здания и не справляется с дополнительной нагрузкой.

Температура в квартире Татьяны Мельник уже давно не поднимается выше 16 градусов. Батареи не греют, электрические обогреватели не справляются, передает "ТВ Центр".

Так люди живут уже третью зиму. В летний период другая проблема: вместе с отоплением отключают и горячую воду – на 5 месяцев. Представители управляющей компании постоянно находят оправдания, жалобы жильцов игнорируют, ограничиваясь отписками. Зато выставить счёт за отопление и свет никогда не забывают. Суммы получаются заоблачные. Ведь жители вынуждены пользоваться электрообогревателями и бойлерами, чтобы хоть как-то согреться.

Квитанции жильцы регулярно оплачивают, но мерзнуть продолжают. Погода в их в доме сегодня напрямую зависит от температуры на улице. Похолодало - достают очередное одеяло или плед, надевают ещё одни носки, а сверху унты из овечьей шерсти или валенки. А ковры на полу из элемента декора превратились в предмет первой необходимости.

В обещания властей жители уже не верят. Ежемесячные встречи, собрания, личные приёмы. Их были десятки, а проблема до сих пор не решена. Представители управляющей компании и вовсе предпочитают отмалчиваться.

Надежда, хоть и совсем маленькая, появилась неожиданно: сменился глава города, а вдруг теперь всё наладится. Даже план действий уже составлен. Стабильное тепло обещают дать в течение двух недель. Как долго продержится этот эффект, спрогнозировать пока трудно. Но на сегодняшний день местные власти твердо обещают: ответы на все вопросы, а их у жильцов много, постепенно появятся, а проблемы будут решаться. Теперь лишь осталось дождаться когда.

Маргарита Богачёва, Александр Медведев, Илья Хуртин, "ТВ Центр".