Московские водолазы прочистили речку Котловку

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Большинство рек и водоёмов сейчас покрыты льдом и снегом. Но, у столичных водолазов отнюдь не "мёртвый" сезон. Работа для них находится постоянно и в период долгих новогодних каникул, и после них. В морозный день водолазам пришлось срочно чистить речку Котловка, которая впадает в Москву-реку.

Водолаз Сергей Сазонцев готовится к заданию. И ничего что на улице крепкий минус - работа такая. Ему предстоит погрузиться под воду на час, а то и на два, чтобы прочистить засор. Иначе - жди проблем. Про Москву он говорит так - это живой организм, потому водолазы, как и медики, работают даже в праздники, передает "ТВ Центр".

"Спущусь вниз, мне подадут шланг, включат помпу, дадут давление, пойдет большая струя воды. Лягу на дно и - вперед. Буду сдувать весь песок туда, в трубу", - рассказал водолаз Сергей Сазонцев.

Частые потепления в декабре разогнали течение в реке Котловка, небольшой, но, по словам специалистов, очень капризной. Речка впадает в Москву-реку и несет с собой ил и песок, которые скапливаются под решетками.

"Прежде чем попасть в Москву-реку, проходит через это сооружение. Чтобы не было скопления, нам приходится его проталкивать, промывать этот оголовок, иначе образуется пробка из этого грунта и из-за этого поднимается уровень воды. Вода приводит к затоплению", - пояснил старшина водолазной станции Сергей Черепович.

Работа зимой, говорят водолазы, это еще разминка. На мороз они почти не обращают внимания - под водой теплее. А вот в марте, когда начнет таять снег, небольшая река Котловка станет похожа на мощный горный ручей. Вот тогда работа будет действительно напряженной.

Кристина Одиноченко, Александр Голубев, "ТВ Центр".