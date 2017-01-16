Кудрин: нужно повышать пенсионный возраст с 2019-2020 года

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Алексей Кудрин сказал, что необходимо повысить пенсионный возраст в России. По его словам, это нужно сделать с 2019 или 2020 года. Глава Центра стратегических разработок отметил, что это повышение не затронет уже вышедших на пенсию граждан.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о необходимости повышения пенсионного возраста с 2019-2020 года. "Начать нужно было давно, и сейчас уже срочно нужно начинать. Мы считаем, что необходимо начинать с 2019 или с 2020 года", - приводит слова Кудрина ТАСС.

Он отметил, что Россия сможет накопить существенный экономический ресурс через 10-16 лет после повышения пенсионного возраста. По словам экс-министра финансов, это увеличение не коснется уже вышедших на пенсию россиян, а затронет тех, кто собирается выйти на нее в будущем.

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