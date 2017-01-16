В Киргизии обнаружили черный ящик упавшего под Бишкеком Boeing

Теги: самолет киргизия Происшествие

В МЧС Киргизии сообщили, что на месте крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком найден один из черных ящиков. Сейчас продолжаются поиски второго самописца. Они будут переданы специалистам МАК, которые прибудут в республику во вторник.

На месте крушения грузового самолета Boeing 747 неподалеку от аэропорта Бишкека "Манас" найден один из черных ящиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС страны.

По его словам, продолжаются поиски второго самописца. Все они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые приедут в Киргизию 17 января.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в двух километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Борт, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул, рухнул на поселок. По последним данным, погибли 37 человек – в основном, жители поселка. Причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия. В аэропорту "Манас", в котором лайнер должен был совершить промежуточную посадку, стоял густой туман.