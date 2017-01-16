Управляющие компании будут штрафовать за неправильно начисленные услуги

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С 2017 года управляющие компании начнут штрафовать в случае обнаружения неправильно начисленных коммунальных услуг. Об этом сообщил Дмитрий Козак. Он отметил, что ранее такой ответственности у компаний не было.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что с этого года будут штрафовать управляющие компании за неправильно начисленные коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС.

"С 1 января 2017 года - введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50 процентов суммы излишне начисленной", - сказал Козак.

По его словам, до настоящего времени такой ответственности у данных компаний не было.