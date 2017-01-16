14:11, 16 января 2017

Полиция изучает видео с "танцующим" свадебным кортежем в Москве

Теги:  полиция  Происшествие  москва

Полиция проводит проверку по факту появления в Сети видеозаписи, на которой запечатлены кадры "танцев" с участием автомобилей из свадебного кортежа. По данным СМИ, женихом являлся оперуполномоченный столичной полиции. Устанавливается его причастность к этому нарушению.

Сотрудники московской полиции проводят проверку после появления в СМИ видеозаписи со свадебным кортежем, который нарушает правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Кроме того, устанавливается причастность к этому нарушению сотрудника полиции. "В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - подчеркнул собеседник агентства.

Видеозапись инцидента, произошедшего несколько месяцев назад, выложил портал Life. Сообщалось, что кортеж из Bentley, Gelаndewagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW ездил по московским улицам, нарушая ПДД. В частности, возглавлявшая кортеж BMW проехала задним ходом несколько километров по проспекту Вернадского. По данным СМИ, так отмечалась свадьба оперуполномоченного столичной полиции. 

  • Отдай свой голос

    10:00

    Голосование. Сможет ли Трамп улучшить отношения с Россией?

  • Цветы у здания благотворительного фонда МОО "Справедливая помощь" в память о погибшей Елизавете Глинка (Доктор Лиза)

    14:32 Общество

    В Москве простились с Доктором Лизой

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

    13:07 Политика

    Песков призвал не спешить с оценкой слов Трампа о ядерном разоружении

  • Президент Украины Петр Порошенко

    13:51 Украина

    Порошенко готов сотрудничать с Дональдом Трампом

  • Поезд дальнего следования

    09:22 Общество

    В половине поездов дальнего следования появится Wi-Fi

  • Новости партнёров

Другие новости

В других СМИ