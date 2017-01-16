Полиция изучает видео с "танцующим" свадебным кортежем в Москве

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Полиция проводит проверку по факту появления в Сети видеозаписи, на которой запечатлены кадры "танцев" с участием автомобилей из свадебного кортежа. По данным СМИ, женихом являлся оперуполномоченный столичной полиции. Устанавливается его причастность к этому нарушению.

Сотрудники московской полиции проводят проверку после появления в СМИ видеозаписи со свадебным кортежем, который нарушает правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Кроме того, устанавливается причастность к этому нарушению сотрудника полиции. "В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - подчеркнул собеседник агентства.

Видеозапись инцидента, произошедшего несколько месяцев назад, выложил портал Life. Сообщалось, что кортеж из Bentley, Gelаndewagen, Cadillac Escalade, Mercedes и BMW ездил по московским улицам, нарушая ПДД. В частности, возглавлявшая кортеж BMW проехала задним ходом несколько километров по проспекту Вернадского. По данным СМИ, так отмечалась свадьба оперуполномоченного столичной полиции.