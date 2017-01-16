Что нужно знать о творчестве концептуалиста Виктора Пивоварова

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Знаменитые работы классика концептуального искусства и детской иллюстрации Виктора Пивоварова, которому в субботу исполнилось 80 лет, сделаны давно, но понятны и актуальны сегодня. Как художник заслужил признание при жизни и что важно знать о ключевой фигуре подпольного искусства СССР - в материале TVC.RU.

Изобрел новый жанр

Одной из новаторских практик московской концептуальной школы 1970-х годов стал жанр альбома, который совместно с Ильей Кабаковым разработал Виктор Пивоваров. Художник в мемуарах так описывает его: "Альбомы соединяли в себе элементы театрального представления, фильма и литературного произведения, оставаясь при этом в рамках изобразительного искусства".

Классический альбом Пивоварова – "Проекты для одинокого человека". На нескольких листах представлены изображения с текстами: проект жилого помещения, варианты "неба для одинокого человека", специальный режим дня и другие сценарии. Такие работы не были предназначены для выставок: их показывали в мастерских небольшой группе зрителей в определенной последовательности и с интервалами. Показы были чуть ли не единственной возможностью для неофициальных художников рассказать о своей работе в то время, когда искусство развивалось в крайне приватной среде, практически не выходя во внешний мир. Говоря о другом своем альбоме, Пивоваров пишет: "Он "работает" только в обстановке домашнего интимного показа для нескольких человек, то есть так, как и был задуман. Однажды я выставлял "Сад" на выставке, но при развеске он теряет почти все".

Одним из основоположников альбомного жанра также выступил упомянутый выше Кабаков. Этому художнику принадлежит высказывание, которое наиболее емко описывает концептуализм в России: "Художник мажет не холсту, а по зрителю".

Реализовался в разных видах искусства

Диапазон творческих ролей Пивоварова огромен: от художника, скульптора, книжного графика, иллюстратора сказок, иконописца, изобретателя и автора жанра концептуального альбома до теоретика, философа, мемуариста, писателя и поэта.

Авторству художника принадлежат несколько книг. В их числе роман в эпистолярном жанре "Утка, стоящая на одной ноге философии", который был выпущен в результате многолетней переписки художника с эссеистом и переводчиком Ольгой Серебряной. Другое произведение - "Влюбленный агент" - представляет мемуары художника, в которых он описывает свои работы, а также рисует людей, сформировавших современную ему эпоху: Кабакова, Монастырского, Пригова, Штейнберга, Янкилевского и других.

Работая за деньги или из интереса, Пивоваров на протяжении всей жизни занимается детской иллюстрацией и книжной графикой. Оформляет изданные в Советском Союзе сказки Погорельского, Андерсена и Чуковского. Сотрудничает с детскими журналами "Мурзилка" и "Веселые картинки". Работает над визуальной концепцией детских рассказов своей первой жены Ирины Пивоваровой. Выпускает стихотворные сборники друзей Холина и Сапгира.

Были и необычные для светского художника эксперименты: в 1984 году настоятель храма Святого Климента в Праге, куда Пивоваров переехал из России за два года до этого, обратился к художнику с предложением расписать собор. "Иконки я выполнил со всем старанием в классическом Московском каноне XV века и понял одно: либо необходимо посвятить этому искусству жизнь, либо не браться за это вообще", - заключил мастер.

Придумал себе альтер эго

Впервые Монах Рабинович появляется в творчестве Пивоварова в 2006 году. Он изображен в "Сутре страхов и сомнений" (десятиметровый свиток, имитирующий сакральные предметы наподобие Торы или древних китайских манускриптов. – прим. ред.) стоящим на голове рядом с собакой, которая с недоумением на него смотрит. В том же году в каталоге выставки "Едоки лимонов" публикуется письмо Рабиновича, в котором он будто по просьбе Пивоварова подробно рассказывает о символике лимона. В 2010 году выходит книга со стихотворениями монаха и второе его письмо, в котором он отказывается признать за своими опытами статус стихотворений и называет их "обломками заготовок".

На вопрос пояснить идею создания Рабиновича, художник ответил: "Очевидно, что Монах Рабинович не православный и не католический монах. Видимо, это человек, который ищет свой личный путь к Высшему". Со слов Пивоварова, именно его альтер эго смогло реализовать программу сознательного одиночества, представленную в "Проектах для одинокого человека".

В 2015 году в Берлине Пивоваров показывает "Сады Монаха Рабиновича" – цикл из более чем 30 картин, рисующих умозрительный сад идей, составленный из высказываний альтер эго. "Ясно, что речь идет не о каком-то реальном саде, а о саде "культурном", то есть о том образе сада, который проходит через всю человеческую культуру и искусство", - поясняет художник.

Не участвовал в "Бульдозерной выставке"

15 сентября 1974 года на пустыре в московском районе Беляево, находящемся на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова, состоялась знаменитая "Бульдозерная выставка" или "Первый осенний просмотр картин на открытом воздухе". Несанкционированная выставка работ неофициальных советских художников была разогнана в течение нескольких минут при помощи бульдозеров и милиции.

Художники предусмотрительно пригласили на эту выставку иностранных журналистов, и именно они, увидев уничтожение картин, подняли мировой скандал. Поэтому советское правительство пошло на уступки и решило впредь на подобные "перформансы" так бурно не реагировать. И когда через две недели появилась другая выставка - власть смолчала. Таким образом, "Бульдозерная выставка" стала началом оттепели в искусстве.

В легендарном художественном жесте и других нашумевших акциях тех лет Пивоваров и его ближайшие соратники не участвовали. Взаимоотношения разных "секторов" андеграунда были непросты. "Эти круги в каких-то точках пересекались, но каждый круг имел своих богов, свои ритуалы и заботливо оберегал автономию", - вспоминает Пивоваров.

Воспитал известного художника

В 1966 году в семье Виктора Пивоварова и детской писательницы Ирины Пивоваровой рождается сын Паша. В 14 лет мальчик, вдохновившись "Волшебной горой" Томаса Манна и героем романа по фамилии Пепперкорн, решает взять псевдоним Павла Пепперштейна. Герой маминых историй и папиных иллюстраций, ставших сегодня классикой русской детской книги, растет и развивается в творческой атмосфере среди художников и поэтов. Со слов отца, рисовать начинает в раннем возрасте и достигает в этом внушительных результатов.

В 1987 году Пепперштейн заканчивает пражскую Академию изящных искусств. Вслед за этим вступает в ряды концептуалистской художественной группы "Медгерменевтика", где работает над своим культовым романом "Мифогенная любовь каст". В 1993 году выпускает сборник стихов. В 1995 году устраивает две персональные выставки совместно с Монастырским и Кабаковым. Вскоре работы художника принимают Третьяковская галерея и Русский музей.

Пепперштейну принадлежит одно из ярких определений творчества Пивоварова: "Счастье возникает как чувство возвращения домой - в ту тайную комнату, где живет душа. Пивоваров всю свою жизнь рисует эту комнату души. Обычно комната является частью дома, а дом - частью ландшафта. Но комната души устроена иначе. Все возможные здания, все возможные ландшафты скрываются внутри комнаты - все внешнее становится фрагментом внутреннего пространства".

Подготовил Антон Пичугин

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