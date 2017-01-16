В Москве простились с Доктором Лизой

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В Успенском храме Новодевичьего монастыря прошла церемония прощания с Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154. На панихиду пришли тысячи человек - друзья и коллеги, подопечные Доктора Лизы, а также представители госструктур.

В Москве простились с Елизаветой Глинкой, которая погибла при крушении Ту-154. Гражданская панихида прошла в Успенском храме Новодевичьего монастыря, передает АГН "Москва".

На церемонию прощания пришли тысячи человек - друзья и коллеги, подопечные благотворителя, представители госструктур, а также простые москвичи. Траурное мероприятие, в частности, посетили председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, член правления фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

Елизавету Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище. Близкие Доктора Лизы пожелали, чтобы это происходило в отсутствие прессы.

Глинка помогала бездомным и тяжелобольным, она вывозила детей из горячих точек. Неоднократно бывала в Донбассе и Сирии. В последнем полете Доктор Лиза сопровождала партию гуманитарного груза для больниц Сирии.

Ту-154 рухнул в Чёрное море 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.