Топ-5 великих ролей Джима Керри

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17 января знаменитому американскому актеру Джиму Керри исполняется 55 лет. "Брюс Всемогущий", "Лжец, лжец", "Всегда говори "ДА", "Лемони Сниккет" и другие кинокартины получились столь успешными, во многом, из-за участия в них уроженца Канады. Но только ли комедийными ролями знаменит этот актер? TVC.ru решил вспомнить пять образов, которые комик так удачно воплотил на экране за свою карьеру.

5. Тупой и ещё тупее

Начать список самых запомнившихся ролей Джима Керри можно с фильма, в котором они на пару с Джеффом Дениелсом сыграли двух редкостных идиотов – Ллойда Кристмаса и Харри Данна. Они колесят по просторам Соединенных Штатов на своем "собакомобиле" (это пикап, внешний вид которого переделан в собачий) и пытаются уйти от постоянных жизненных неудач, которые, почему-то, постоянно обрушиваются на них.

Именно за таким приятным занятием их застала очередная необычная история, которой посвящен основной хронометраж фильма. Кристмас в исполнении Керри, отчаянно влюбляется в незнакомую девушку, которую он, еще будучи водителем лимузина, довозит до аэропорта города Провиденс в штате Род-Айлэнд. После невероятно трогательного прощания, Ллойд замечает, что объект его обожания оставила кейс на терминале. Он тут же хватает чемодан и бежит вдогонку за Мэри (так зовут девушку). Однако ее уже и след простыл.

Так закручивается сюжет, полный случайных убийств, похищений и неработающих унитазов. Позднее выясняется, что девушка замужем, а этот кейс предназначался для бандитов, похитивших ее мужа. Все шло по плану, придуманному преступниками. Но когда на пути встает парочка невероятных олигофренов, в жизни, особенно киношной, может произойти все, что угодно. Во многом, благодаря им ФБР удалось поймать главного злодея всей истории, который уже намеревался пристрелить двух несчастных парней, прибывших в город Аспен вслед за полюбившейся Ллойду девушкой. В результате к Мэри вернулся ее супруг, а главные герои вновь стали жить своей привычной жизнью – без женщин и денег.

Между тем, у этого фильма, как сейчас водится, есть приквел и сиквел. Однако они не снискали такого же признания у зрителей и критиков, как первая часть.

4. Эйс Вентура

Известный детектив, занимающийся розыском пропавших домашних животных, недалеко ушел от Ллойда Кристмаса по чудачествам и вызывающему поведению. Правда, на этот раз у него неплохо работает мозг. Именно он ему понадобился во время очередного непростого "животного дела", когда неизвестные похищают дельфина по кличке Снежинка. Пикантности ситуации придает то, что это морское млекопитающее является талисманом команды по американскому футболу "Дельфины" из Майами. Более того, Снежинка пропал за две недели до важнейшего матча, и хозяин команды всерьез опасался, что эта пропажа скажется на настрое игроков.

На самом деле, сюжетные интриги здесь мало в чем уступают приключениям Шерлока Холмса. Эйс Вентура периодически выдает новые версии произошедшего и находит все лучшие способы для поиска несчастного животного. Причем, в отличие от Шерлока он делал это с присущей себе юморной составляющей и, кончено же, кривляниями. Чего только стоит его шоу, которое можно назвать "открой-закрой дверь и кричи".

В конце фильма главный сыщик, разумеется, находит похищенное животное и самого вора, которого называть не стоит, так как, не все еще видели этот фильм.

Между тем, как и в случае с "Тупой и еще тупее", у этой киноленты есть предыстория и продолжение. И если приквел оказался провальным, то вторая часть похождений веселого любителя животных и красивых женщин оказалась тепло встречена общественностью. В ней сыщик пытается найти белую летучую мышь Шикаку, которая является священным животным у племени Вачати. По ходу фильма главный герой успевает пробежаться по джунглям с ненавистным ему крылатым животным, показать фокус с продавливанием своего глазного яблока, получить два копья в ноги, а также лишить невинности принцессу одного из местных племен…

3. Вечное сияние чистого разума

Но не только в комедиях силен Джим Керри. В 2004 году на экраны кинотеатров вышла фантастическая драма "Вечное сияние чистого разума", в которой сыграла целая россыпь звезд. Тут вам и Кейт Уинслет, и Кирстен Данст, и Марк Руффало, и Элайджа Вуд и Том Уилкинсон. Венчает этот состав знаменитостей, конечно же, Джим Керри, который отвоевал право сыграть в фильме у Николаса Кейджа.

Сюжет повествует о том, что в мире изобретена машина, позволяющая избавить свой разум от любых воспоминаний – приятных и не очень. Эта новость пришлась как нельзя кстати для главных героев картины – Джоэля, которого играет Джим и его девушки Клементины (Кейт Уинслет). Дело в том, что им как раз понадобилось… забыть друг друга.

И это поначалу у них получается. Если бы не одно "но". Подсознание мечтателя Джоэля крайне не согласно с его намерениями выбросить из жизни человека-фейерверка Клементину. Оно не переставая подсовывает ему все новые и новые воспоминания о проведенных с его возлюбленной часах. В конце концов, любовь оказывается сильнее человеческих технологий, но это только что касается героя Джима Керри. Основная интрига заключается в том, сможет ли он заставить вспомнить счастливые дни Клементину? И никаких кривляний, никаких шуток ниже пояса – только любовь и стремление к цели.

Критики встретили эту картину восторженными отзывами. Как и зрители. Сам Джим Керри получил за участие в этом фильме номинацию на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

2. Маска

Знаменитый зеленолицый тип в желтом костюме и с плохими манерами в 90-е был невероятно популярен во всем мире. Именно он был альтер-эго извечного неудачника Стэнли Ипкисса, об которого вытирали ноги все, кому ни лень. Из верных друзей у него - только юркий Джек-рассел-терьер Майло. Эта картина оказалась не только очень успешной в коммерческом плане (сборы в 351 миллион долларов при бюджете в 23 миллиона), но и встала в ряд фильмов, призванных показать, что у простых, но не очень удачливых людей, тоже есть шанс на воплощение своей мечты.

Вот уж где фанаты творчества Джима Керри могут увидеть все, что есть в репертуаре у их кумира. Здесь в почете и кривляния, и всякого рода шуточки, и, конечно же, его фирменная улыбка. Отличным подспорьем для успешного показа юмора стали сверхспособности, появляющиеся у него, как только он надевал найденную им маску, изображающую Локи. Речь в данном случае идет не об антагонисте в известном мире супергероев, а о простом скандинавском боге хитрости и озорства.

Вот Стэнли типичный замученный жизнью и начальством офисный клерк, а вот – уже неудержимый малый, разбрасывающийся направо и налево миллионами только что сворованных в банке долларов и флиртующий с самыми жаркими красотками вымышленного города Эдж-Сити. Причем, так весело на экране становится только когда маску надевает главный герой. Стоит ей попасть на лицо новой главе местной мафии, - становится уже совсем невесело.

Но в конце концов, протагонисту с маской, и даже без нее, удается уйти живым и невредимым как от бандитов, так и от американской полиции, которой не нравится поведение парня с зеленым лицом. Ну, а главное, Джиму Керри во весь свой белоснежный рот в конце фильма улыбается неподражаемая Кэмерон Диас – мечта миллионов мужчин по всем мире.

1. Шоу Трумэна

Пожалуй, лучший фильм в карьере знаменитого актера, который без преувеличения претендует на статус культового. Картина повествует о том, без чего сейчас не могут прожить многие любители посидеть у экранов телевизоров – о реалити-шоу. Вот только отличает эту передачу от ее "коллег" то, что главный объект показа даже не знает, что за ним ежесекундно наблюдают миллионы фанатов по всей планете. Беднягу зовут Трумэн Бёрбанк. И его жизнь – настоящая только для него одного.

Режиссер шоу и все сотрудники проделали попросту титаническую работу, чтобы создать огромное многокилометровое помещение с городком Сихэвэн, где актеры играют местных жителей. Главный герой любит пообщаться с соседями, выпить пива со своим "лучшим другом" и провести воспитательную беседу с зеркалом в ванной. И ведь ему невдомек, что практически на каждом предмете, в каждом углу, в автомобилях и даже на небе есть видеокамеры, отслеживающие любой его шаг. Проблемы наступают, когда к буквально выращенному в тепличных условиях Трумэну приходит осознание того, что жизнь его – не настоящая.

Именно тогда с Джим Керри перестал иметь славу актера, который умеет играть только в пусть и виртуозных, но порой пошлых комедиях. На этот раз ему замечательно удалось передать всю гамму чувств человека, осознавшего себя центром этого мира, и при этом, понимающего всю его искусственность.

Картина имела множество наград. Один только "Золотой глобус" она взяла в 1999 году трижды. Сам Джим Керри тоже удостоился этой премии за лучшую драматическую роль.