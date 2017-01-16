Глава Ингушетии доложил Путину о ситуации в республике

Теги: путин ингушетия Экономика

В понедельник в Кремле Владимир Путин провёл встречу с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Обсудили социально-экономическое положение дел в республике и подвели итоги прошедшего года.

Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров 16 января рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе, сообщает "ТВ Центр".

Путин: У нас в 2016 году завершилась федеральная целевая программа.

Евкуров: Благодаря этой программе мы достигли хороших результатов. По валовому региональному продукту у нас на 11,7 процента рост, индекс сельхозпроизводства – 116 процентов, промышленного производства – 100,6 процента, доходы в бюджет выросли до 39 процентов. Мы сократили регистрируемую безработицу с 22 до 11 процентов. Более 7 тысяч рабочих мест создано.

Также Евкуров доложил, что в три раза больше детей стали ходить в детские дошкольные учреждения. Кроме того, полностью ликвидировали обучение в три смены в школах. По словам Евкурова, практически завершено переселение из опасных зон. Вынужденные переселенцы обеспечены жильём. В этом году в республике заработает три новых производства.