Художник Петр Павленский эмигрировал из России

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Петр Павленский эмигрировал из России после того, как актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина выдвинула против него обвинения в изнасиловании. Художник собирается просить политического убежища во Франции вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми.

Петр Павленский уехал из России, пишет "Ридус" со ссылкой на украинский телеканал "Громадське". По словам художника, он намерен обратиться к властям Франции с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Павленский рассказал, что он был вынужден срочно покинуть страну вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми из-за обвинений в сексуальном насилии. По его словам, актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина выдвинула "клеветнические обвинения против него и его жены".

Ранее его и его жену задержали люди в масках, назвавшиеся представителями уголовного розыска. После того как через восемь часов их отпустили, семья приняла решение уехать.

Как рассказала Life директор "Театр.doc" Елена Гремина, помимо обвинения в сексуальном насилии по отношению к актрисе, Павленский также обвиняется в избиении ее бывшего молодого человека.

Художник Павленский известен перфомансами. В основном, они связаны с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию - поджог двери здания ФСБ на Лубянке - он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

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