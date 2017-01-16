Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

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Приостановлены торги на фондовом рынке Московской биржи. В настоящее время выясняются причины данной ситуации. О времени возобновления торгов будет объявлено дополнительно.

Московская биржа приостановила все торги на фондовом рынке без объяснения причин. Об этом сообщается на ее официальном сайте. "В 14:34 по московскому времени торги на фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.