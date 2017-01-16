Путин установил День войск Национальной гвардии

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Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск Национальной гвардии. Профессиональный праздник росгвардейцы будут отмечать 27 марта. Кроме того, президент упразднил указ, устанавливавший 19 марта Днем внутренних войск МВД.

Президент России Владимир Путин установил 27 марта Днем войск Национальной гвардии. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на подписанный главой государства документ.

Указ вступил в силу со дня подписания. При этом утратил силу документ, устанавливавший 19 марта Днем внутренних войск МВД.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, новая дата установлена "в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии".

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