Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены

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Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке. Отмечается, что торговая система снова доступна для работы. Ранее сообщалось о приостановлении торгов на данном рынке. Причины данного сбоя не уточняются.

Московская биржа объявила о возобновлении торгов на фондовом рынке. Об этом говорится на ее официальном сайте. "Торги на фондовом рынке возобновятся в 15:20 по московскому времени. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок", - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Московская биржа приостановила все торги на фондовом рынке с 14:34 по столице. Причины данного сбоя в работе не уточняются.

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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке