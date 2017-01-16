Порошенко поручил МИД подать на Россию в Международный суд ООН

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Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел страны передать в Международный суд ООН в Гааге иск в отношении России. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины передать в Международный суд ООН в Гааге иск в отношении России. Об этом украинский президент написал на своей странице в Facebook.

Согласно иску, Киев обвиняет Москву в нарушении конвенций ООН о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По словам украинского лидера, российская сторона три года "грубо нарушает международное право". Порошенко обвинил Россию в незаконной аннексии Крыма и оккупации восточной части Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Не забываем и о многочисленных преступлениях, совершенных террористами против мирного населения в Мариуполе и Волновахе, Краматорске и о сбитом боевиками самолете рейса МН-17", - добавил Порошенко.

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