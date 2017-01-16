В Мексике жертвами стрельбы в ночном клубе стали 4 человека

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В одном из ночных клубов на юго-востоке Мексики неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли четыре человека.

В ночном клубе на юго-востоке Мексики вооруженный преступник открыл огонь. Инцидент произошел на приморском курорте Плайя-дель-Кармен, передает ТАСС.

Убиты, по меньшей мере, четыре человека, еще девять человек получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы. На месте работает полиция. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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