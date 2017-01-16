16:04, 16 января 2017

В Мексике жертвами стрельбы в ночном клубе стали 4 человека

Теги:  В мире  стрельба  мексика  жертвы

В одном из ночных клубов на юго-востоке Мексики неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли четыре человека.

В ночном клубе на юго-востоке Мексики вооруженный преступник открыл огонь. Инцидент произошел на приморском курорте Плайя-дель-Кармен, передает ТАСС.

Убиты, по меньшей мере, четыре человека, еще девять человек получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы. На месте работает полиция. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также:

В Испании мужчина открыл стрельбу в супермаркете

Москвич застрелил квартирантку и покончил с собой

В интернете появилось видео стрельбы в аэропорту Флориды

Другие новости

В других СМИ