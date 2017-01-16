В Киргизии опознали тела 18 погибших при крушении Boeing

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Тела 18 погибших были опознаны в центре судебных экспертиз в Киргизии. Об этом рассказал первый вице-премьер правительства республики. Кроме того, он добавил, что работы по расчистке завалов на месте падения самолета будут идти всю ночь.

В центре судебных экспертиз Киргизии опознаны тела 18 человек, погибших в результате крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком. Об этом сообщил глава республиканского штаба по расследованию причин катастрофы, первый вице-премьер правительства Киргизии Мухаммедкалый Абулгазиев.

"На этот час опознаны 18 человек, погибших 32 человека, среди них 28 граждан Киргизии и 4 человека экипажа турецкого самолета", - приводит слова Абулгазиева "Интерфакс".

Он отметил, что работы по расчистке завалов на месте падения самолета будут продолжаться всю ночь. По словам Абулгазиева, мелкие обломки уже расчищены, а крупные части самолета пока остаются на месте, следуя международным правилам.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в двух километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Борт, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул, рухнул на поселок. По последним данным, погибли 37 человек – в основном, жители поселка. Причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия. В аэропорту "Манас", в котором лайнер должен был совершить промежуточную посадку, стоял густой туман.

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