Сотни людей пришли проститься с Валерием Халиловым

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Художественного руководителя ансамбля имени Александова Валерия Халилова похоронили в деревне Халино Владимирской области. Проститься с народным артистом России пришли сотни людей.

Во Владимирской области прошла церемония прощания с художественным руководителем ансамбля имени Александова Валерием Халиловым. Народного артиста России похоронили на родине его предков в деревне Халино Киржачского района, передает ТАСС.

Гроб с телом Халилова был установлен в Михайло-Архангельской церкви, которую на протяжении последних лет восстанавливал дирижер. Однако храм не смог вместить всех желающих присутствовать на заупокойной литии. Проститься с Халиловым пришли несколько сотен человек.

После краткого богослужения собравшиеся проследовали на Архангельский погост под звуки музыкальных произведений, написанных худруком ансамбля имени Александрова.

Валерий Халилов стал одной из жертв крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря. Всего в авиакатастрофе погибли 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также Елизавета Глинка.

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