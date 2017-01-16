Представители ЛНР обвинили Киев в срыве заседания экономической подгруппы

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Украинская сторона отказалась участвовать в заседании экономической подгруппы в Минске. Как сообщил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего, вместо заседания в Минске состоялся получасовой диалог с координатором подгруппы от ОБСЕ Пэром Фишером.

Украинская сторона отказалась участвовать в заседании экономической подгруппы Контактной группы по урегулированию кризиса на Украине в Минске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полпреда самопровозглашенной Луганской народной республики Владислава Дейнего.

"Заседание экономической группы снова не состоялась. Координатор попытался провести заседание, и получасовой диалог действительно состоялся, но без присутствия представителей Украины", - сказал он.

Ранее представители Киева восемь раз срывали работу экономической подгруппы. Они отказывались вести диалог с представителем самопровозглашенной Донецкой народной республики Максимом Лещенко, против которого на Украине возбуждено уголовное дело.

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