16:57, 16 января 2017

Решение Конституционного суда по делу ЮКОСа будет оглашено 19 января

Теги:  Общество  компенсация  конституция  россия  юкос

Конституционный суд России 19 января огласит решение по делу ЮКОСа. Речь идет о запросе Министерства юстиции о возможности исполнения решения Европейского суда по правам человека о взыскании с России более 1,8 миллиарда евро по делу в польщу акционеров нефтяной компании.

Решение Конституционного суду России по делу ЮКОСа будет оглашено 19 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу КС.

"19 января 2017 года, в четверг, в 10 часов Конституционный суд России на открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "Юкос" против России", - говорится в сообщении.

ЕСПЧ постановил выплатить более 1,8 миллиарда евро компенсации за нарушение прав бывших акционеров нефтяной компании на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.

Президент России 15 декабря минувшего года подписал закон, дающий КС право признавать неисполнимыми решения международных судов в том случае, если они противоречат российской Конституции. 

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