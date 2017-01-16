Зарплату глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к размеру выплат их подчиненным

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Владимир Путин подписал указ, который привязал зарплаты глав ПФР, ФОМС и ФСС к среднемесячным зарплатам работников фондов. Ранее правительство России установило предельный уровень соотношения заработных плат руководства и работников внебюджетных ведомств в кратности 1 к 10.

Президент России Владимир Путин подписал указ о привязке зарплат глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к среднемесячным зарплатам работников ведомств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу 1 января.

В указе отмечается, что условия оплаты глав внебюджетных фондов "применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством России".

Ранее кабмин установил предельный уровень соотношения зарплат руководства и работников фондов в кратности 1 к 10.

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