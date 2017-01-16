17:33, 16 января 2017

Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение перемирия в Сирии

Теги:  сирия  мид  турция  лавров  Сирийский конфликт  перемирие  россия

Главы МИД России и Турции обменялись мнениями по ситуации в Cирии. Министры подчеркнули необходимость соблюдения установленного в стране режима прекращения боевых действий. Кроме этого, Лавров и Чавушоглу рассмотрели практические вопросы подготовки международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил практические вопросы подготовки международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры провели обмен мнениями по ситуации в Cирии. В частности, они подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения установленного в САР перемирия при посредничестве обеих стран.

Кроме этого, Лавров и Чавушоглу обсудили некоторые актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества.

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