Специалисты МАК принимают участие в расследовании крушения Ту-154

Теги: расследование сочи минобороны авиакатастрофа Происшествие мак

Представитель Межгосударственного авиационного комитета работает в составе комиссии Минобороны России по расследованию крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря. Кроме того, к расследованию привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база Научно технического центра МАК.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета принимают участие в расследовании крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАК.

"Представитель МАК, в составе комиссии Минобороны России, принимает участие в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ту-154Б-2, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи", - пояснили в комитете.

Кроме того, в МАК сообщили, что к расследованию привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база Научно-технического центра Межгосударственного авиационного комитета.

Самолет Ту-154 разбился в Черном море рано утром 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Сочи, где он приземлился для дозаправки по пути из Москвы в Сирию. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту воздушного судна. Среди них артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и правозащитник Елизавета Глинка.

Читайте также:

Члены правительства простились с жертвами крушения Ту-154

Эксперты опознали более 70 жертв крушения Ту-154

Эксперты исключили версию теракта на борту Ту-154