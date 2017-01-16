Стрелявшему из автомата на парковке в Москве предъявили обвинение

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Следствие предъявило обвинение в хулиганстве уроженцам Махачкалы Омару Омарову и Исламу Муртазалиеву, устроившим стрельбу из автомата Калашникова на парковке в центре Москвы. Им грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Стрелявшему в воздух на парковке в центре Москвы предъявлено обвинение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы московской полиции Александра Князева.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение двум молодым людям, один из которых произвел несколько выстрелов, а второй снимал происходящее на видеокамеру", - сказал он.

Видео хулиганских действий обвиняемых появилось в интернете в начале января. На записи запечатлены несколько человек, один из которых открыл стрельбу в воздух на парковке в центре Москвы, предположительно, из автомата Калашникова. Другой мужчина снимал происходящее на камеру мобильного телефона и комментировал. Пострадавших в результате инцидента не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Обвиняемым грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы сроком до семи лет. Полиция задержала участников инцидента, уроженцев Махачкалы Омара Омарова и Ислама Муртазалиева. Они арестованы до 6 марта.

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