Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну

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Вице-президент США Джо Байден сравнил евроинтеграцию Украины и проведение в стране демократических реформ с полетом космонавтов на Луну. Он призвал украинцев не снижать накала борьбы при построении демократического общества.

Вице-президент США Джо Байден, покидающий свой пост 20 января, призвал жителей и властей Украины приложить все возможные усилия для борьбы с коррупцией и построения демократического общества. Он сравнил этот процесс с полетом на Луну.

Как пишет издание "Апостроф", Байден вспомнил слова президента Джона Кеннеди о том, что США не могут откладывать полет на Луну. По его словам, народ Украины точно так же не может отложить создание демократического государства. Уходящий вице-президент утверждает, что Россия использует коррупцию в качестве рычага давления на Украину.

Американский политик отметил, что 2017 год будет сложным для Украины, подчеркнув необходимость новых реформ. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Петром Порошенко.

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