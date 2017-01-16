Киев анонсировал скайп-конференцию по освобождению пленных в Донбассе

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Видеоконференция по вопросу освобождения пленных в Донбассе пройдет 18 января. В переговорах примут участие спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик и полпред Украины Леонид Кучма.

Видеоконференция по вопросу освобождения пленных в Донбассе с участием спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика и полпреда Украины Леонида Кучмы пройдет 18 января. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на украинского представителя в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирину Геращенко.

"По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей Трехсторонней Контактной группы Леонида Кучмы и Мартина Сайдика. Освобождение заложников должно быть разблокировано - таково наше требование", - написала она в своем Facebook.

По ее словам, позиция украинской стороны по данному вопросу заключается в "немедленном разблокировании освобождения заложников". Геращенко отметила, что Киев указал на компромиссы, которые были предложены еще несколько месяцев назад.

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