Трампа объявили угрозой правам человека

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Правозащитная организация Human Rights Watch объявила Дональда Трампа угрозой правам человека. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января. Его предвыборная кампания изобиловала скандалами. В частности, кандидата от республиканцев обвиняли в национализме, расизме и сексизме.

Избранного президента США Дональда Трампа назвали угрозой правам человека, пишет британская газета The Independent со ссылкой на ежегодный доклад правозащитной организации Human Rights Watch.

По мнению HRW, предвыборная кампания Трампа отличилась мизогинной, ксенофобской и расистской риторикой. По словам исполнительного директора организации Кеннета Рота, избрание Трампа президентом США после такой кампании ставит под угрозу систему прав человека.

Рот рассказал, что Трамп и некоторые другие политики в Европе пытаются прийти к власти, взывая к расизму, ксенофобии, мизогинии и шовинизму. По его словам, они опираются на то, что народ якобы соглашается на нарушение прав человека, так как это позволяет сохранить работу, культуру или предотвратить террористические атаки, однако в действительности, считает глава HRW, это прямой путь к тирании.

Human Rights Watch расследует и документирует нарушения прав человека. Штаб-квартира организации находится в США.

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