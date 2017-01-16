Собянин пригласил москвичей на февральский фестиваль "Московская масленица"

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В Москве завершился традиционный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". В день закрытия торжества прошли в самом центре столицы - на Манежной и площади Революции.

Как сообщил "ТВ Центр", гости праздника смогли посмотреть концертную программу, отведать деликатесов и запастись сувенирами и игрушками. Весь день работали торговые шале, выступали артисты уличных театров. В компании сказочных героев все желающие могли прокатиться с большой ледяной горки. На закрытие фестиваля приехал Сергей Собянин. Мэр пообщался с участниками гуляний и поинтересовался, как они провели праздничные дни. Глава города пообещал, что традиция сезонных фестивалей в Москве получит достойное продолжение. Ближайший из них пройдет уже в феврале – на масленицу.

"Я надеюсь и уверен, что нынешний фестиваль не последний. Не так много времени пройдет, когда придет в Москву фестиваль Масленицы, весенний фестиваль, летний. Так что впереди нас ждет еще много интересных и красивых праздников. А сегодня я хотел бы поблагодарить всех тех, кто организовывал самый, пожалуй, любимый фестиваль Москвы "Путешествие в Рождество", - сказал мэр.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлился ровно месяц. Все это время для москвичей и гостей столицы были открыты 42 площадки в разных районах города. Среди необычных арт-объектов проходили концерты, спектакли, ярмарки, мастер-классы, световые шоу. По улицам города были проложены тематические прогулочные маршруты – художественный, гастрономический, познавательный, романтический и торговый. В праздничные дни столицу украсили 400 ярких инсталляций. Торжествам в Москве не помешали даже сильные рождественские морозы. За время работы фестиваля на его объектах побывали 11 миллионов человек. Среди участников – представители 15 стран.