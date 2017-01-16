Кабмин выделит 107,5 млрд рублей на поддержку промышленности

Теги: путин Экономика сельское хозяйство автопром минпромторг

Кабмин согласовал выделение 107,5 миллиардов рублей в 2017 году на поддержку промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Планы поддержки российской промышленности обсуждались на встрече Владимира Путина с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Особое внимание собеседники уделили машиностроению в сельском хозяйстве, передает "ТВ Центр".

Несколько лет назад положение в отрасли было крайне тяжелым, но принятые меры позволили исправить ситуацию. Разработка и запуск в производство новых образцов, а также освоение выпуска зарубежных моделей позволили не только поднять производство, но и начать поставки техники на экспорт. Так, выпуск зерноуборочных комбайнов в России вырос по итогам года на 30%. А в ближайшей перспективе их экспорт планируется увеличить в два раза.

Путин: Мы в конце прошлого года с Вами совещание проводили по мерам поддержки промышленности, в том числе договорились с Минфином о дополнительных ресурсах. Что решено?

Мантуров: На ключевые отрасли промышленности будет выделено 107,5 миллиардов рублей. В первую очередь, это автопром - более 60 миллиардов, включая меры поддержки спроса, льготный лизинг. Это, как я уже сказал, как раз сельхозмашиностроение - 13,7. Это легкая промышленность.

П.: Общий объем поддержки различных отраслей промышленности, о котором Вы говорили, согласован?

М.: Да, он согласован.

П.: В том числе эти дополнительные ресурсы?

М.: 107,5 миллиардов - это согласованная с правительством позиция. Мы для этого будем готовить все нормативные акты, чтобы равномерно оказывать системную поддержку в течение года предприятиям промышленности.

Читайте также:

Россия к 2018 году обеспечит себя жизненно важными лекарствами на 90%

Минпромторг профинансировал создание сверхпрочного ноутбука

Минпромторг выделил деньги на создание "черных ящиков" для автомобилей