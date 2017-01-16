Открыт сбор помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы в Киргизии

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Вторник объявлен днем траура в Киргизии. В понедельник утром грузовой самолет турецкой авиакомпании рухнул на дачный поселок близ аэропорта Бишкека. Жертвами трагедии стали 37 человек. Из примерно 40 домов поселка большинство полностью разрушены. В настоящий момент открыт сбор помощи пострадавшим.

Жертвами авиакатастрофы Boeing в Киргизии, по информации МЧС, стали 37 человек. Большая часть из них - жители поселка Дача-Суу в пригороде Бишкека, передает "ТВ Центр".

"В одном из домов ребенок успел уйти в школу, а родители погибли под обломками. В других домах погибли целые семьи. Мы нашли летчика. Он был в кресле весь в крови. Подбежали к нему, начали расстегивать ремни безопасности. Тогда он был еще жив", - рассказала жительница дачного поселка Рая Калмамбетова.

Пилот умер в машине скорой помощи по пути в больницу. По последней информации, под завалами скончались шесть детей. Пятнадцать человек - их спасти удалось - госпитализированы в столичные больницы.

Все произошло в начале восьмого утра. В международный аэропорт "Манас" грузовой Boeing должен был зайти на дозаправку. Самолет рухнул прямо на дачные участки в полутора километрах от полосы. От мощного удара он загорелся. Некоторое время по инерции еще катился, снося все на своем пути. Сровнял с землей целую улицу. Полностью уничтожены 23 дома. Пожарные машины, рассказывают местные жители, долго не могли пробиться по узким улицам поселка к месту крушения. Огонь тушили несколько часов.

"Это дачный поселок. Потому пока не ясно, кто проживал в домах на постоянной основе, а какие из них пустовали. Для того, чтобы это выяснить, мы опрашиваем соседей, а также уточняем адреса", - сообщил министр здравоохранения страны Талантбек Батыралиев.

Специалисты уже нашли один из "черных ящиков". Его изучением занимается правительственная комиссия. К расследованию ЧП завтра подключатся и эксперты Межгосударственного авиационного комитета. Им будут помогать американцы и турки. Рухнувший под Бишкеком грузовой самолет был арендован турецкой авиакомпанией, и выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул.

Точные причины крушения еще предстоит выяснить. Но уже известно, что сильный туман вряд ли был помехой. Видимость, сообщают в агентстве гражданской авиации Киргизии, составляла более трехсот метров - это в пределах допустимого. Среди приоритетных версий - человеческий фактор.

"Boeing заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг. По какой-то причине это не получилось, мы не знаем, как действовал пилот и какие принимал решения", - заявил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Бакыт Джунушалиев.

Прерванная утром работа аэровокзала восстановлена. Опознаны тела 18 погибших. Найдены еще 40 фрагментов. Похороны, сообщает премьер-министр республики, оплатит государство. Сейчас решается вопрос о материальной компенсации семьям. Для оставшихся без крова людей уже организован палаточный городок, открыт сбор помощи. 17 января объявлено в Киргизии днем траура.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".

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