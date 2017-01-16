Вандалы облили краской монумент советским войнам в Вене

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Неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Вене на площади Шварценбергплац. Фасад памятника залит темно-красной краской. Посольство России в Вене уже направило в МИД Австрии ноту протеста.

В Вене осквернен памятник советским воинам-освободителям. Неизвестные облили темно-красной краской 20-метровый постамент мемориала, передает "ТВ Центр".

Памятник был сооружен в память о 17 тысячах советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции во время Второй мировой войны.

Посольство России в Вене уже направило в МИД Австрии ноту протеста. Учитывая, что это не первый случай вандализма, в российском дипведомстве призвали австрийские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения охраны мемориала.

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