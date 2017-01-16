Обама признался, что недооценивал Трампа

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Барак Обама заявил, что не стоит недооценивать Дональда Трампа, призвав его сторонников не допустить разрушения норм и традиций США. Поводом для этого стало интервью избранного президента. Общаясь с журналистами немецких и британских СМИ, Трамп обвинил своего предшественника в том, что он совершил много ошибок, выразил недовольство НАТО и даже заявил о возможности налаживания двусторонних отношений с Москвой.

Центр Вашингтона перекрыт. Капитолийский холм оцеплен. Идут последние приготовления к инаугурации нового президента США. В неизменном красном галстуке и строгом черном пальто точно так же 20 января собравшихся будет приветствовать сам Дональд Трамп. На репетиции роль президента доверили 53-летнему солисту американского военного ансамбля Грегу Лоури. Трампу не до приготовлений. После большой пресс-конференции - череда эксклюзивных интервью, втом числе журналистам немецкой газеты Bild и британской The Times, передает "ТВ Центр".

Вместо помпезных интерьеров избранный президент предпочел собственный кабинет на 26-м этаже знаменитого небоскреба. Здесь все указывает: Трамп привык работать. Времени на раскачку не будет, уж очень много ошибок придется исправлять за уходящей демократической администрацией и главная среди них - агрессивная внешняя политика.

"Все это никогда не должно было произойти. Прежде всего, на Ирак никогда не должны были нападать. Это было одним из худших решений, может быть, самое худшее за всю историю нашей страны", - заявил Трамп.

Ввязываться в военные конфликты, а уж тем более защищать чьи-то интересы кроме американских, Трамп не намерен. Интервью уже называют пощечиной Западу, а агентство Bloomberg предрекает разлад США и Европы. Общую позицию в кулуарах выразил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, в НАТО обеспокоены заявлениями Трампа.

"Я давно говорю, что у НАТО проблемы. Номер один: она очень устарела, ведь ее создали много-много лет назад. Номер два: страны-участницы не платили столько, сколько должны были. Мы должны защищать все эти страны, а они не хотят платить. Это несправедливо по отношению к США", - заключил Трамп.

Платить за безопасность больше должна, например, Великобритания. Решение покинуть ЕС Трамп называет мудрым и не исключает, что по пути Соединенного Королевства пойдут другие европейские страны. Основная причина - миграционный кризис. Германия больше не в силах удерживать статус европейского лидера.

"К Ангеле Меркель я испытываю уважение. Она великий лидер. Но, я думаю, она совершила катастрофическую ошибку, приняв в страну всех этих нелегалов", - сказал Трамп.

От вопросов про Европу перешли к роли России. Журналисты напрямую спрашивают: кому же больше симпатизирует Трамп - Меркель или Путину?

"Ну, я начну с того, что буду уважать обоих, а там посмотрим, как долго это продлится, может даже совсем недолго", - заявил избранный президент.

Как недолго, возможно, продержатся и антироссийские санкции. Трамп - прежде всего бизнесмен, сколотивший гигантское состояние, а значит и подходы у него скорее прагматичные.

"Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть значительно сокращено. Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но, я думаю, что может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше", - посчитал Трамп.

В Кремле, впрочем, напомнили, что едва ли не каждая новая администрация, еще с 70-х годов начинала выстраивать отношения с Москвой с пожеланий о ядерном разоружении. Всем высказываниям Дональда Трампа, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будут давать оценку только после того, как пройдет инаугурация. А санкции - вопрос не российской повестки. Если для Дональда Трампа интервью Bild и The Times одно из первых в новом статусе, то для Барака Обамы эфир на CBS - последний в качестве президента. В программе "60 минут" уходящий глава государства искренне удивляется тому, что после голословных обвинений в хакерских атаках доказательств требуют уже не русские, а американцы.

"Меня беспокоит, насколько определенные круги убеждены в том, что президент России Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США. Это что-то новое", -сказал Обама.

И тут же он признался, Трампа недооценивал. На церемонии инаугурации, которая пройдет в пятницу, демократы будут присутствовать лишь в качестве почетных гостей.

Матвей Шестаков, Евгения Карих, Илья Титов, "ТВ Центр".

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