Россия простилась с жертвами крушения Ту-154 Минобороны

Теги: минобороны авиакатастрофа Происшествие похороны россия

В России простились с погибшими в авиакатастрофе над Черным морем. Эта трагедия унесла жизни 92 человек. В списке жертв военные, государственные служащие, артисты ансамбля имени Александрова, наши коллеги тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Рейс из Москвы в сирийский Хмеймим был предновогодним, артисты собирались выступить с праздничным концертом перед российскими летчиками, везли гуманитарную помощь.

В небольших приходах и храмах звонит поминальный колокол. Идут гражданские панихиды. В этот день скорбит вся страна.

На территории мемориального комплекса Министерства обороны покоятся выдающиеся люди, герои современности, отмечает "ТВ Центр". Лучшие "воины" российской культуры, военные летчики, журналисты также будут похоронены здесь – на главном военном некрополе страны. Экипаж и пассажиры того рейса – в одном ритуальном зале.

"Это был один из лучших экипажей воздушно-космических сил, выполнивший не один десяток полетов. Трагически получилось так, что их полет прервался именно на взлете. Простите нас за то, что мы не смогли уберечь их. Вечная память погибшим", - отметил главком ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев.

Одна большая музыкальная семья: артисты хора, танцоры, музыканты. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова давно называют сокровищем России, поющим оружием страны. Выступали в Афганистане, Югославии, Приднестровье. И в Сирию летели с новогодним поздравлением. В самолете была треть коллектива.

"Их узнавали, им радовались. Их считали победителями армейской культуры. Впервые эти слова зазвучали в ансамбле Александрова", - рассказал администратор ансамбля имени Александрова Виктор Кадинов.

Почтить память погибших приехали министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, члены правительства, высший командный состав. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил панихиду.

У гроба художественного руководителя ансамбля генерал-лейтенанта Валерия Халилова – его брат и семья. Молятся об упокоении души. Самого любимого военного дирижера страны проводили в последний путь на Владимирской земле - где родился, где помогал строить храм Архангела Михаила. На траурной процессии – военнослужащие и гражданские. Знакомые и нет.

В Успенском храме Новодевичьего монастыря прощались с доктором и филантропом Елизаветой Глинкой. Гражданская панихида продолжалась более пяти часов. В церкви много детей, спасенных из горячих точек доктором Лизой.

"Всех она спасала – маленькая женщина. Обнимала, тешила, по головке гладила. Маленькая женщина – родственница ангелов. Спасибо, доктор Лиза", - сказала семилетняя Лиза Желаева.

Лиза, которую Елизавета Глинка вывезла из Донбасса, принесла своей тезке цветы.

"Ее добрые дела отложились в маленьких сердечках и в голове детей. Они тоже хотят делать и помогать тем, кто нуждается в помощи", - отметила мать Лизы Оксана.

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" – символ милосердия, отважная женщина, человек с добрым сердцем.

"Заменить ее, конечно, никто не сможет. Но дело, которое она делала, надо продолжать", - заявил советник президента России, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Каждый по кусочку, каждый самый обычный человек может стараться немного делать то, что делала Лиза. Тогда дело не пропадет", - отметила учредитель и президент благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

На флагах телецентра Останкино - траурные ленты. Проститься с девятью тележурналистами, отправившимся в командировку в Сирию, пришли коллеги и друзья. Профессионалы, не раз выходившие в прямые включения из горячих точек, не находили слов.

"Всех ребят со всех каналов мы знали лично – работали бок о бок. И это не просто журналистский штамп. Я хотел попросить коллег – если уместны слова прощения – простить нас за то, что вы поехали в эту командировку", - сказал заместитель главного редактора информационной службы телеканала "Звезда" Алексей Харьков.

Четверых журналистов с воинскими почестями проводили в последний путь на мемориальном кладбище Минобороны. Братское поле из 47 могил – теперь одно на всех место скорби.

Торжественное прохождение роты почетного караула как последняя дань уважения к погибшим. Впервые артистов провожают не под аплодисменты, а залпы военного салюта.

Анастасия Мартынова, Юлия Степина, "ТВ Центр"